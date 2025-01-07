"هيئة الكتاب" إجراءات قانونية حيال الصفحات المزيفة لمعرض القاهرة للكتاب

نوهت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، بأنها تمتلك صفحة رسمية المعتمدة واحدة فقط لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وأكدت الهيئة أنها لا علاقة لها بأية صفحات أخرى تتخذ من معرض القاهرة الدولي للكتاب اسمًا لها.

وتابعت: “الهيئة المصرية العامة للكتاب، باعتبارها دار النشر الوطنية المصرية، تحمل في رسالتها تقديرًا واحترامًا لكل الكتاب والمثقفين والأدباء الذين هم مشاعل الفكر والإبداع، في مصر وخارجها”.

واستكملت: “الهيئة تواصل مسيرتها في تقدير المفكرين والمبدعين، من مصر وكل أنحاء العالم، وفي انتظار اللقاء بكم في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ 56، المقرر انطلاقها في 23 يناير الجاري”.

وأكدت الهيئة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل هذه الصفحات.