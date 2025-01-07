مسلسلات رمضان 2025.. خالد محروس يشارك روجينا في «حسبة عمري»

بدأ الفنان خالد محروس تصوير مشاهده في مسلسل «حسبة عمري» مع النجمة روجينا، والذي من المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني الدرامي 2025.

وقال محروس، إنه يجسد شخصية كابتن «صبري» عضو مجلس إدارة أحد الأندية، معربا عن سعادته بالمشاركة في عمل درامي من بطولة النجمة روجينا، وإخراج مي ممدوح.

مسلسل «حسبة عمري» بدأ تصويره في ديسمبر الماضي، ومن بطولة الفنانين: روجينا، عمرو عبدالجليل، محمد رضوان، نادين، محمود البزاوي، نور قدري، علي الطيب، عمر رزيق، وبمشاركة مجموعة أخرى من النجوم، والعمل من تأليف محمود عزت، وإخراج مي ممدوح.

يشار إلى أن الفنان خالد محروس شارك في عرض «نوستالجيا 80 / 90» مقدما دور «عبده» بطل العمل، والذي قدم ضمن برنامج احتفال البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بالعام الميلادي الجديد على مسرح البالون بالعجوزة، رؤية فنية وإخراج تامر عبدالمنعم.