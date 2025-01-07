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الثلاثاء 07 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

مسلسلات رمضان 2025.. خالد محروس يشارك روجينا في «حسبة عمري»

الفنان خالد محروس
الفنان خالد محروس
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بدأ الفنان خالد محروس تصوير مشاهده في مسلسل «حسبة عمري» مع النجمة روجينا، والذي من المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني الدرامي 2025.

وقال محروس، إنه يجسد شخصية كابتن «صبري» عضو مجلس إدارة أحد الأندية، معربا عن سعادته بالمشاركة في عمل درامي من بطولة النجمة روجينا، وإخراج مي ممدوح.

مسلسل «حسبة عمري» بدأ تصويره في ديسمبر الماضي، ومن بطولة الفنانين: روجينا، عمرو عبدالجليل، محمد رضوان، نادين، محمود البزاوي، نور قدري، علي الطيب، عمر رزيق، وبمشاركة مجموعة أخرى من النجوم، والعمل من تأليف محمود عزت، وإخراج مي ممدوح.

يشار إلى أن الفنان خالد محروس شارك في عرض «نوستالجيا 80 / 90» مقدما دور «عبده» بطل العمل، والذي قدم ضمن برنامج احتفال البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بالعام الميلادي الجديد على مسرح البالون بالعجوزة، رؤية فنية وإخراج تامر عبدالمنعم.

 

 

حسبة عمري خالد محروس روجينا الموسم الرمضاني الدرامي 2025 مي ممدوح عمرو عبدالجليل محمود عزت