محافظ بني سويف يتابع تنفيذ التوجيهات بشأن الحلول والإجراءات لمشكلات ومطالب المواطنين

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف نتائج وجهود متابعة الحلول والإجراءات لتنفيذ التوجيهات التي وجه بها أثناء عقد لقاء المواطنين الأربعاء الماضي، وتم خلاله بحث ومناقشة العديد من طلبات واحتياجات وشكاوى المواطنين في عدد من القطاعات والمرافق الحيوية .

أوضحت مها حميدة مديرة خدمة المواطنين، في تقرير المتابعة: بخصوص مطلب إحدى السيدات من عزبة بلبل –مدينة بني سويف-تعاني من وجود قرنية مخروطية وتحتاج إلى إجراء عملية تثبيت حلقات للقرنية على نفقة الدولة نظرًا لظروفها، كما هو موضح بطلبها، حيث أفاد مستشفى الرمد أنه يمكن عمل نظارة طبية والحالة لاتحتاج إلى إجراء جراحة حاليًا، كما تم توجيه الحالة إلى مديرية الصحة لإجراء كشف طبي حيث أنها تعاني من تضخم وتليف بالكبد وتضخم بالطحال، فيما تمت مساعدة المواطنة ماديًا من قبل التضامن الاجتماعي.

وفيما يخص شكوى أحد المواطنين، والذي تعاني ابنته من تقوس بالقدمين، وتحتاج إلى إجراء عملية جراحية، وقد أفاد التأمين الصحي، أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحديد موعد دخول الحالة لإجراء العملية خلال الأسبوع المقبل، فيما أفاد التضامن الاجتماعي أنه جاري المتابعة مع المواطن.

في حين أفادت مديرية الطرق والنقل أنه سوف يتم رفع كفاءة شارع سيف الدين، بالجزيرة المرتفعة تنفيذًا لتوجيهات المحافظ بشأن شكوى أحد المواطنين المتضرر من وجود تكسير في الأسلفت القديم مما يعوق حركة المارة والسيارات "بحسب ما ورد بالشكوى"، كما أفادت الوحدة المحلية أنه تم إدراج الشارع في أول خطة رصف.

وفيما يتعلق بشكوى تقدم بها أحد المواطنين بقرية تزمنت الشرقية، والمتضرر من وجود منزل آيل للسقوط أفادت الوحدة لمحلية لمركز دينة بني سويف أنه تمت معاينة المنزل محل الشكوى وإزالة الخطر بالمنزل ، بجانب تسوية الشارع وتسهيل حركة المارة.