تعليمات حاسمة لمديري الإدارات التعليمية بالفيوم بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية والنقل

اجتمع الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، مع مديري الإدارات التعليمية ومدير التعليم الثانوي ومديري مراحل التعليم الفني بالمديرية، بحضور محمد فتحي مدير عام إدارة التعليم العام بالمديرية.

أكد وكيل الوزارة على ضرورة الاطمئنان على توفير تجهيزات اللجان الامتحانية بالشكل اللازم وتهيئتها لاستقبال الطلاب خلال فترة الامتحانات ومتابعة ذلك بصفة مستمرة وشخصية من مديري عموم الإدارات التعليمية، وأكد على تكثيف الحماية الأمنية لتأمين جميع مقار الكنترولات وأماكن حفظ أوراق الأسئلة وأوراق الإجابة الخاصة بالطلاب.

وأكد وكيل الوزارة أن يتم الالتزام بتنفيذ نشرة الموانع والتأكيد على الالتزام بها، وكذالك ضرورة انضباط وانتظام لجان امتحانات النقل والشهادة الإعدادية بمدارس الفيوم بجميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، مشيراً إلى التعامل اللائق مع جميع رؤساء اللجان للمساعدة فى أداء المهمة بسهولة ويسر.

كما أكد وكيل الوزارة، على ضرورة موافاة المديرية بتقرير لمتابعة العملية الامتحانية على مستوى الإدارات التعليمية، ويشمل النموذج المادة والفترة صباحي أو مسائي وعدد المدارس، والمعوقات والمشكلات التى ظهرت والإجراءات التى تمت فى حل كل مشكلة وذلك بشكل فورى والتواصل مع غرفه عمليات المديرية بذلك الموضوع، وعدم خروج الطلاب من اللجنة الامتحانية إلا بعد نهاية وقت الامتحان.

فيما شدد على التأكد من توزيع ثلاث نماذج امتحانية داخل اللجنة الواحدة وتوزع باليه منضبطة داخل اللجنة، والتأكيد على الالتزام بالانتهاء من التصحيح داخل المدارس وفق خطة من مدير المدرسة وتبلغ بها الإدارة التعليمية للمتابعة وعدم اعلان نتائج الامتحان الا بعد مراجعه نسبه 10% لكل مادة من الموجه المختص والاعتماد من مدير عام الادارة التعليمية لجميع الصفوف لكل المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية.

كما نبه بالالتزام بسرعة إخطار غرفة عمليات المديرية بأية أحداث تقع داخل اللجان الامتحانية من شأنها التأثير سلباً على سير العملية الامتحانية، والتأكيد على أن أعمـال الامتحانات من أعمال الأمن القومي التي تستوجب على الجميع التكاتف لنجاحهـا وإخراجها في أحسن وأبهى صورة، والالتزام الكامل بتأمين مقرات لجان الامتحانات المختلفة وقواعد الانضباط ووسائل الإطفاء أو الحماية من الحريق والمياه والرقابة على الدخول والخروج وتأمين أوراق الأسئلة والإجابة وعمليات طباعة الأسئلة المختلفة في سرية تامة وحسب القواعد.

وكذالك التنبيه مشدداً على المشاركين فى أعمال الامتحانات بعدم التدخين وعدم اصطحاب التليفون المحمول، والاقرار على مديري المدارس بعدم جمع مبالغ مالية من الطلاب مقابل اعلان النتيجة وكل من يخالف ذلك سوف يتعرض للمساءلة القانونية.

اما بشأن امتحانات النقل، أكد وكيل الوزارة بأنه لابد من وجود متابع من الإدارة التعليمية لكل مدرسةٌ طوال فترة أداء الامتحـان وبتكليف خاص من مدير عـام الإدارة.

وفى نهاية الاجتماع تقدم وكيل الوزارة برسالة شكر وتقدير، لمديري الإدارات التعليمية والوكلاء ومديري المدارس ورؤساء اللجان، وجميع المشاركين فى أعمال الامتحانات، متمنياً لهم التوفيق والسداد خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/2024.

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