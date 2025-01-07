عبداللطيف: التعليم على رأس أولويات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة

التقى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على هامش أعمال المؤتمر الرابع عشر لوزراء التربية والتعليم العرب، الذي يعقد في الدوحة، بالدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم المديرس، مدير عام مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم، لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر والمركز في مجال تطوير التعليم قبل الجامعي.

حضر اللقاء كل من الدكتور أيمن بهاء، نائب الوزير، والدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة.

واستعرض الوزير خلال اللقاء أبرز جهود الوزارة في تطوير المنظومة التعليمية، مشيرًا إلى التحديات التي تواجهها مثل الكثافات الطلابية والعجز في المعلمين.

وأكد أن الدولة تضع تطوير التعليم على رأس أولوياتها باعتباره عنصرًا أساسيًا لتحقيق التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن الوزارة تسعى من خلال خطة إصلاحية شاملة إلى تحسين جودة التعليم وتطوير قدرات الطلاب.

من جانبه، أعرب الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم المديرس عن دعم مركز اليونسكو لجهود مصر في تطوير التعليم، مؤكدًا حرص المركز على تعزيز التعاون في مجالات تدريب المعلمين وتبادل الخبرات، فضلًا عن دعم تطبيق النموذج العربي للجودة والتميز في التعليم.

وفي ختام اللقاء، قدم المديرس بعض الإصدارات البحثية والإطارات المرجعية الخاصة بالمركز إلى الوزير محمد عبد اللطيف، الذي أعرب عن تقديره لجهود المركز الإقليمية، مؤكدًا استعداده للاستفادة من كافة إمكانياته لتعزيز التعاون بين الجانبين.