وكيل صحة البحيرة يتفقد انتظام العمل بمستشفى غرب النوبارية.. صور

أجرى الدكتور السيد أحمد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة في محافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، زيارة مفاجئة إلى مستشفى غرب النوبارية المركزي، في إطار متابعة خطة التأمين الطبي خلال احتفالات عيد الميلاد المجيد، بالإضافة إلى متابعة الانضباط الإداري في المستشفى وضمان توافر الأدوية والمستلزمات الطبية.

زيارة مفاجئة لوكيل وزارة الصحة في البحيرة

وخلال الزيارة، تفقد وكيل وزارة الصحة، قسم الاستقبال والطوارئ للتأكد من تقديم خدمات طبية عالية الجودة، ووجد الإدارة والفريق الطبي في حالة تأهب، إضافة إلى توفر الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية، بما في ذلك الأكسجين.

كما تمت متابعة جميع أقسام المستشفى، بما في ذلك الحضانات والعناية المركزة والأقسام الداخلية والأشعة، تم أيضًا إجراء استبيان لقياس رضا المرضى وذويهم عن الخدمات الطبية.

وفي إطار تأكيد الانضباط الإداري، قام وكيل الوزارة باتخاذ إجراءات ضد المتغيبين عن العمل وأكد على أهمية النظافة والالتزام بالإجراءات الوقائية.

وفي ختام الزيارة، حث الفريق الطبي والإداري في المستشفى على بذل المزيد من الجهد لتحسين الخدمة الصحية المقدمة.