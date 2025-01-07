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الثلاثاء 07 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

أطباء مستشفى الفيوم الجامعي يستأصلون ورمًا داخل بطن عجوز يزن 15 كيلو

أثناء العملية
أثناء العملية
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تمكن أطباء مستشفى الفيوم الجامعي من استئصال ورم يملأ البطن بالكامل والحوض ويضغط علي الأمعاء والحالبين لمريضة عجوز تبلغ من العمر ٨٣ سنة ووصلت أبعاد الورم إلى ٣٣ سم.

كما وصل وزنه إلى أكتر من ١٥ كيلو، حيث تبين أنه من المبيض وتوغل داخل البطن بالكامل على أثره تم عمل استئصال للورم بالمبيض بالرحم كاملا وذلك بفريق العمل الطبي الجراحي.

استغرقت عملية استئصال تلك الورم أقل من ساعة تحت قيادة الدكتور محمد إبراهيم أبو سعاد والدكتور هشام وجيه عزت مدرس استشارى الجراحة العامة وجراحات الأورام بمستشفيات جامعة الفيوم وطبيب مقيم أحمد عبدالستار، طبيب مقيم أحمد محمد جودة، والدكتورة منار طبيب امتياز بقسم الجراحة العامة، ومن أطباء التخدير الدكتور محمد شوقي والدكتور حازم علي والدكتور محمود رمضان ومدرسو واستشاريو التخدير بمستشفيات جامعة الفيوم، طبيب مقيم عبدالله وطاقم التمريض بالمستشفى، وقد نجح الفريق الطبي في استئصال الورم واستقرار حالة المريضة.

أطباء مستشفى الفيوم الجامعي استئصال ورم 15 كيلو داخل بطن عجوز مستشفى الفيوم الجامعي استئصال ورم في بطن عجوز محافظة الفيوم