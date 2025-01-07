واشنطن تشن ضربات ضد أهداف لداعش في العراق وسوريا

أكدت القيادة المركزية الأمريكية عن قيامها بتنفيذ عمليات ضد تنظيم داعش الإرهابي، بالتعاون مع القوات الحليفة لها في كل من العراق وسوريا، في الفترة ما بين 30 ديسمبر 2024 إلى 6 يناير 2025 ، وذلك لدعم الحملة المستمرة لهزيمة تنظيم داعش وضمان عدم عودته من جديد.

ووفقا لبيان لها، نفذت القيادة المركزية والقوات العراقية ضربات متعددة في جبال حمرين بالعراق، استهدفت مواقع معروفة لتنظيم داعش. هدفت العمليات إلى تعطيل وتقويض قدرة التنظيم على التخطيط وتنظيم وتنفيذ الهجمات ضد المدنيين في المنطقة، وكذلك ضد المواطنين الأمريكيين والحلفاء والشركاء في المنطقة وخارجها.

وأكد البيان، أن مقاتلي داعش اشتبكوا خلال العمليات مع قوات التحالف في عدة مناسبات، مما أدى إلى استخدام ضربات جوية للتحالف شملت طائرات إف 16 و إف - 15 و إيه 10- ونجحت طائرات الـ إيه 10- المخصصة لدعم القوات البرية في القضاء على مقاتلي داعش داخل أحد الكهوف.

وأضاف البيان أن العمليات أسفرت عن مقتل أحد أفراد التحالف وإصابة اثنين من جنسيات مختلفة، ولم تقع إصابات أو أضرار بين الأفراد أو المعدات الأمريكية.

وتابع البيان أنه في الفترة من 2 إلى 3 يناير الجاري، نفذت قوات سوريا الديمقراطية، بدعم من قوات القيادة المركزية عملية ضد داعش بالقرب من مدينة دير الزور في سورية، أسفرت عن القبض على قائد خلية هجومية لداعش.

وتواصل الولايات المتحدة وأعضاء قوة المهام المشتركة متعددة الجنسيات عملية العزم الصلب التزامهم المستمر بمحاربة تنظيم داعش.

وبحسب البيان، قال الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية: "العمليات المشتركة مثل هذه ضرورية للحفاظ على الضغط على داعش ومنع الجماعة الإرهابية من استغلال البيئة الأمنية المتغيرة بسرعة في المنطقة. إن الهزيمة المستمرة لداعش هي جهد عالمي يعتمد على تحالفنا وحلفائنا وشركائنا. تظل القيادة المركزية الأمريكية ملتزمة بملاحقة هؤلاء الإرهابيين الذين يهددون المنطقة وحلفاءنا ومواطنينا".