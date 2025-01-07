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الثلاثاء 07 يناير 2025
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس مدينة دمنهور يتابع أعمال تطوير ميدان المعهد الديني

أحمد فرغلي رئيس مدينة
أحمد فرغلي رئيس مدينة دمنهور
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تفقد أحمد زكريا فرغلي رئيس مركز ومدينة دمنهور، اليوم الثلاثاء، أعمال تطوير ميدان المعهد الدينى والكورنيش من اتجاه مستشفى العسكرية بدمنهور، في إطار توجيهات الدكتورة چاكلين عازر - محافظة البحيرة بمتابعة المشروعات الجارية وسرعة الانتهاء من أعمال تطوير ورصف الطرق علي مستوي مركز ومدينة دمنهور.

وتابع رئيس مدينة دمنهور، نسبة تنفيذ الأعمال وفقاً للجدول الزمنى المحدد لها وطبقاً للمواصفات المطلوبة والمعتمدة، موجها بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف بالطرق المدرجة بالخطة الاستثمارية، تيسيرا على المواطنين وتسهيلاً للحركة المرورية.

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