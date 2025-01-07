الأهلي يحسم الشوط الأول بهدف "أفشة" في مرمى سموحة

حسم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الشوط الأول متقدما على سموحة بهدف باللقاء الذي يجمعهما حاليا على استاد القاهرة الدولي في الجولة الخامسة من الدوري.

جاء هدف أفشة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وألغت تقنية الفيديو هدفا للنادي الأهلي سجله وسام أبو علي في مرمى سموحة بالدقيقة 26.

تشكيل الأهلي

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر التشكيل الذي يخوض به مباراة سموحة التي تجمع الفريقين في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.‏

خط الدفاع: أشرف داري - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - يحيى عطية الله.‏

خط الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: حسين الشحات وإمام عاشور ووسام أبوعلي.‏

ويجلس على مقاعد البدلاء: يوسف أيمن ومحمود كهربا وعمرو السولية كريم نيدفيد وعمر الساعي ومصطفى شوبير وسمير محمد وكريم الدبيس ‏وأحمد نبيل كوكا.‏

تشكيل سموحة أمام الأهلي

حراسة المرمى: محمد أشرف

خط الدفاع: بركات حجاج، إسلام جابر، محمد ربيعة، محمد مكرونة

خط الوسط: كناريا، محمود صابر، أبو بكر

خط الهجوم: عبد الكبير الوادي، دوكو دودو، حسام حسن.

ترتيب الأهلي وسموحة في الدوري الممتاز

يحتل النادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 12 نقطة، بينما يوجد فريق سموحة في منطقة الهبوط، حيث يحتل المركز السابع عشر "قبل الأخير" برصيد 5 نقاط فقط.

الأهلي وسموحة

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز أمام سموحة، لاستعادة نغمة الانتصارات بعد السقوط في فخ التعادل مع إنبي بالجولة الماضية من الدوري، كما يسعى أيضا لمصالحة جماهيره الغاضبة عقب الخسارة أمام شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون رد في دوري أبطال إفريقيا.

في المقابل يخطط فريق سموحة لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي، لتحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري الممتاز، في ظل النتائج الكارثية التي يمر بها الفريق ولم يحقق إلا فوزا وحيدا في الدوري وتلقى 4 هزائم.