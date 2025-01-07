رئيس نقابة البترول يتفقد موقع حادث كسر خط نقل البوتاجاز مسطرد

تفقد المحاسب عباس صابر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، موقع حادث كسر خط نقل البوتاجاز مسطرد، الهايكستب، التابع لشركة أنابيب البترول، في مدينة الخانكة نتيجة اصطدام تعرض له الخط من لودر يعمل بالمنطقة ليلا.

وأشاد رئيس نقابة البترول، بتوجيهات المهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية الفورية للتعامل مع الحريق والتوجه فورا الي مكان الحريق وتفعيل إجراءات الطوارئ المتخذة من المنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد للتعامل مع الموقف، وعزل الخط بعد استقدام وسائل مخصصة لذلك متمثلة في سيارة النيتروجين من شركة بتروجت، ووجه الوزير بجاهزية فرق العمل في اصلاح الخط فور الانتهاء من تبريده نتيجة الاشتعال.

وأكد المحاسب عباس صابر، أن هيئة البترول قامت بتوفير مصدر بديل لإمدادات البوتاجاز إلي القاهرة من خلال خط بوتاجاز السويس – القطامية؛ حيث يتم توزيع البوتاجاز لجميع مناطق الجمهورية بصورة طبيعية من خلال خطوط الشبكة الممتدة في كافة المحافظات التابعة لشركة انابيب البترول، وتم الدفع بفرق اصلاح الخط ومعدات الإصلاح للبدء فيه فور تبريد الخط والسيطرة التامة علي الموقف .

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