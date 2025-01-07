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الثلاثاء 07 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل صحة سوهاج يترأس اجتماع غرفة الأزمات والطؤاري

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة بسوهاج
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ترأس اليوم الثلاثاء، الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج انعقاد اجتماع غرفة الأزمات والطوارئ وذلك لمتابعة تطبيق خطة التأمين الطبي خلال احتفالات عيد الميلاد المجيد  يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان واللواء الدكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج.

جاء ذلك بحضور الدكتور النمر محمدين مدير عام الطب الوقائي والدكتور أحمد الحلواني مدير إدارة الرعاية العاجلة والحرجة وأعضاء إدارة الرعاية العاجلة والحرجة.

واستعرض الاجتماع الإجراءات الطبية لتأمين احتفالات المواطنين وانتشار الفرق الطبية وفرق التوعية والتثقيف الصحي وفرق المبادرات الرئاسية وخدمات الإسعاف والطوارئ المقدمة للمواطنين  بمحيط الكنائس وأماكن التجمعات . 

واطمئن " دويدار" من انتظام تقديم الخدمات وانتشار الفرق والتزامها بالأماكن المقررة لها، موجهاً بتكثيف المتابعة المستمرة علي مدار الساعة لتلك الخدمات. 
كما اطمئن أيضاً علي انتظام سير العمل بجميع مستشفيات المحافظة وتوافر الأدوية ومستلزمات الطؤاري بالإضافة إلى توافر مخزون كافي من أكياس الدم ومشتقاته بكافة الفصائل وتوافر الأمصال واللقاحات.

كما حرص دويدار علي تقديم  التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد  منوهاً أن تلك المناسبات والأعياد هي فرصة للتأكيد علي متانة وقوة وعمق علاقة المحبة والتسامح التي تجمعنا تحت سماء هذا الوطن.

جدير بالذكر أن الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة أجري مساء أمس جولة تفقدية ميدانية للخدمات الطبية المتمركزة بمحيط الكنائس وداخلها لمتابعة التأمين الطبي للاحتفالات.

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