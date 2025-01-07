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الثلاثاء 07 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزيرة التنمية المحلية: بدء مشروع تشجير الطريق الدائري بمحافظات القاهرة الكبرى

الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية
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أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية عن بدء مشروع تشجير الطريق الدائرى بالتنسيق مع محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية ، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة.

وقالت وزيرة التنمية المحلية أنه تم إختيار عدة مواقع رئيسية على الطريق شملت كل النطاقات الصالحة للتشجير على الطريق الدائرى والمحاور الرئيسية بنطاق إقليم القاهرة الكبرى.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أنّ المبادرة تسعي لتحسين جودة الحياة والبيئة و تعزيز الشراكة المجتمعية وتطبيق معايير مستدامة للحفاظ على الأشجار وصيانتها والاستفادة من مياه الصرف المعالجة فى ري الأشجار وتنقية الهواء وإنخفاض درجات الحرارة.

وأشارت إلى أنه سيتم مراعاة الشكل الجمالى والبيئة البصرية للأماكن المقرر تشجيرها وكذا أصناف الزراعات المُختارة و التوزيع المتناسق لها بما يعكس مظهراً حضارياً للطريق الدائري، وذلك بالتنسيق مع وزارات البيئة و الإسكان والمرافق والزراعة والمحافظات الثلاث .

وزيرة التنمية المحلية تعلن بدء مشروع تشجير الطريق الدائري بمحافظات القاهرة الكبري ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة