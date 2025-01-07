محافظ بني سويف: المستشفى التخصصي استقبل 146 ألف حالة خلال 2024

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أن القطاع الصحي بالمحافظة يشهد تحسنا ملموسًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على أهمية استمرار الجهود لتحسين جودة الرعاية الصحية وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لتلبية احتياجات المرضى، وذلك في إطار رؤية الدولة للارتقاء بالخدمات الصحية وتطوير البنية التحتية للمستشفيات.

جاء ذلك خلال مناقشته التقرير السنوي الذي عرضه الدكتور أحمد محمود صادق، مدير مستشفى بني سويف التخصصي، والذي تناول الإنجازات التي حققها المستشفى خلال عام 2024، مشيدا بالدور النوعي الذي يقوم به المستشفى في خدمة المرضى على مستوى المحافظة، و أن هذه الإنجازات تأتي في إطار جهود أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، برئاسة أ.د مها إبراهيم، التي تسعى لتطوير المستشفيات التابعة لها على مستوى الجمهورية تحت إشراف وزارة الصحة المصرية، والذي يسهم في دعم جهود الدولة نحو تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

تضمن التقرير استقبال المستشفى لـ146,756 حالة مرضية بالعيادات الخارجية ، منهم 84 ألف تم حجزهم بالمستشفى، حيث تم إدخال 25,417 حالة منها إلى الأقسام الداخلية لاستكمال العلاج، وتم إجراء 30,223 عملية جراحية شملت العمليات الصغيرة والمتوسطة والكبرى، إلى جانب تسجيل 2,851 حالة ولادة، وإجراء 111,309 فحوص طبية بالأشعة بأنواعها المختلفة، وتركيب 1,140 قسطرة طبية.

وشهد المستشفى تطورًا كبيرًا على مستوى التخصصات الطبية والخدمات، حيث تم دعم قسم الجهاز الهضمي والكبد بأجهزة منظار علوي وسفلي وقنوات مرارية، وافتتاح عيادات تخصصية جديدة، مثل عيادة جراحة الأطفال وجراحة أوعية دموية. كما تم تطوير وحدة الرنين المغناطيسي ورفع كفاءة ملحقاتها، وإنشاء غرفة المشورة الأسرية ضمن مبادرة "اليوم الذهبي". وفيما يخص الرعاية الحرجة، زادت القدرة الاستيعابية لحضانات الأطفال من 46 إلى 52 حضانة، وتم رفع عدد أجهزة التنفس الصناعي من 12 إلى 14 جهازًا.

وتم تعزيز خدمات المستشفى في تخصص الجراحة من خلال تفعيل أقسام العظام والمسالك البولية وتوفير أجهزة مناظير حديثة لعمليات المفاصل والحصوات، وتم إعادة تشغيل معمل الميكروبيولوجي الخاص بالمزارع لدعم برنامج مكافحة مقاومة المضادات الحيوية.

وبهدف التيسير على المرضى، تم إنشاء مكتب خدمة المرضى بالتعاون مع فرع التأمين الصحي، لتسهيل الحصول على جوابات الإقامة وإجراءات العمليات بالمستشفى، فضلا عن مشاركة المستشفى بدور فعال في تقليل قوائم الانتظار، خاصة في تخصصات جراحة الأورام والعظام وقسطرة المخ والأعصاب، حيث بلغت نسبة الإنجاز في هذا الملف نحو 98.5%.

وشاركت المستشفى بفعالية في العديد من المبادرات الرئاسية، ومنها "صحة المرأة"، "القضاء على الفيروسات الكبدية"، "100 يوم صحة"، و"100 يوم ذهبية"، بجانب الكشف المبكر عن ضعف السمع لدى حديثي الولادة وتشخيص الإعاقة عبر الفحص المبكر، ومبادرة الطب عن بُعد.

وفي إطار تحسين الخدمات المقدمة، تم تفعيل العيادات المسائية من خلال برتوكول التعاون بين التأمين الصحي والأمانة ، وتم إنشاء رقم طبي موحد للمريض، كما شملت الجهود ميكنة قسم قسطرة القلب وربطه بمنظومة قوائم الانتظار، وإطلاق المرحلة الأولى من نظام الربط الإلكتروني (PACS system) بين قسم الأشعة والأقسام الحيوية بالمستشفى، وكان ربط قسم الأشعة والإدارة العامة للأشعة بوزارة الصحة ، مما يسهل الاطلاع على الأفلام الطبية والتشخيص، حيث تم اجراء 411 ألف تحليل خلال عام 2024 بالمجان.

أشاد المحافظ بالمجهودات الكبيرة التي يبذلها فريق العمل بالمستشفى، مؤكدًا أن هذا الأداء المتميز يعكس الدعم المستمر من أمانة المراكز الطبية المتخصصة، التي تضع تطوير الخدمات الصحية على رأس أولوياتها لتحقيق نقلة نوعية في مستوى الرعاية الصحية بالمحافظة.