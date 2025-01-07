رئيس جامعة قناة السويس يزور كنائس الإسماعيلية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

الثلاثاء 07/يناير/2025 - 03:51 م

أجرى الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، اليوم الثلاثاء الموافق 7 يناير، زيارة عدد من كنائس محافظة الإسماعيلية؛ لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، في حضور اللواء أ.ح طيار أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، واللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، والمهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ.

رافق رئيس الجامعة في زيارته وفد من قيادات الجامعة، ضم الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود شعيب منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور أحمد كمال مستشار اللجنة الرياضية، والدكتور محمد الباز منسق أسرة طلاب من أجل مصر، ووفد من طلاب الأسرة بقيادة الطالب محمد شريف مقرر الأسرة.

كما شهد تقديم التهنئة اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعقيد محمد فرج شعلان المستشار العسكري لمحافظة الإسماعيلية، والنائبة آمال رزق الله عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، والشيخ عبدالخالق عطيفي وكيل وزارة الأوقاف، والعميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، وعدد من مشايخ الأزهر الشريف والأوقاف، وقيادات أمنية وتنفيذية وشعبية بالمحافظة.

استهل الدكتور ناصر مندور زيارته بكنيسة الأنبا بيشوي، مطرانية الأقباط الأرثوذوكس بالإسماعيلية، حيث قدم التهنئة للأنبا سارافيم، مطران الأقباط الأرثوذوكس بالإسماعيلية وتوابعها.

وأكد مندور على أن هذه المناسبة تعكس قيم المحبة والتسامح التي تجمع أبناء الوطن الواحد، مشيدًا بحرص فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشاركة الإخوة الأقباط في أعيادهم، باعتبار ذلك تأكيدًا على وحدة النسيج الوطني، لافتاً إلى أن جامعة قناة السويس حريصة على غرس قيم الوحدة الوطنية في نفوس الطلاب، ليظل الشعب المصري نموذجًا يُحتذى به في التآخي والمحبة.

من جانبه، أشار اللواء أكرم جلال إلى أهمية هذه المناسبة في تعزيز التلاحم بين أبناء الشعب المصري، مؤكدًا أن الإسماعيلية، كجزء أصيل من أرض مصر، تمثل نموذجًا فريدًا للتآخي بين جميع طوائفها، و أضاف أننا جميعًا نعمل يدًا واحدة من أجل بناء وطننا وتعزيز وحدتنا الوطنية.

وفي نهاية الزيارة، أعرب الأنبا سارافيم عن سعادته بزيارة رئيس الجامعة والوفد المرافق له، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تُعبر عن عمق العلاقات بين أبناء الشعب المصري. وقال أن عيد الميلاد هو مناسبة للتأمل في معاني السلام والمحبة، مؤكداً أن مصر ستظل نموذجًا للتسامح والوحدة بين جميع أبنائها.

وواصل رئيس الجامعة زيارته للكنيسة الإنجيلية بحي أول الإسماعيلية، حيث قدم التهنئة للدكتور أيمن سامي، راعي الكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية وتوابعها.

وخلال اللقاء، أشار الدكتور ناصر مندور، إلى كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لكاتدرائية ميلاد المسيح أمس، والتي عكست قيم الوحدة الوطنية ومحبة المصريين لبعضهم البعض.

وأكد مندور أن الجامعة تلتزم بدورها في ترسيخ قيم التسامح والسلام التي شدد عليها الرئيس، معبرًا عن تقديره لدور قداسة البابا تواضروس الثاني في تعزيز المحبة بين أبناء الوطن.

وخلال كلمته، أثنى الدكتور أيمن سامي على مبادرة رئيس الجامعة وجميع الحضور، مؤكدًا أن هذا التآلف يعكس روح مصر الحقيقية، حيث تتجلى المحبة في كل المناسبات.

اختتمت الجولة في أجواء ودية عكست روح المحبة التي تجمع أبناء الوطن الواحد، حيث أكد الجميع على أهمية استمرار مثل هذه اللقاءات التي تعزز التلاحم الوطني وتدعم استقرار مصر.