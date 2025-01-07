مدير دائرة خرائط بيت الشرق: 82% من مساحة الضفة الغربية تحت السيطرة الإسرائيلية

قال الدكتور خليل تفكجي، مدير دائرة الخرائط في بيت الشرق، إن ما ينشره الاحتلال من خرائط مزعومة جزء من البرنامج اليميني المتطرف، مشيرًا إلى أن الرؤية الإسرائيلية تتم وفق الدعم الأمريكي السياسي والعسكري.

وأضاف "خليل" في تصريحاته لفضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الثلاثاء، أن 82% من مساحة الضفة الغربية تحت السيطرة الإسرائيلية ضمن برنامج الاحتلال للسيطرة على الأغوار، موضحًا أن الرؤية الإسرائيلية لا تعترف بوجود السلطة الفلسطينية.

وتابع، أن برنامج الاحتلال يعتمد على فصل مدن الضفة الغربية وتدميرها، مؤكدًا: "ندين ونستنكر نشر الاحتلال خرائط للمنطقة تشمل أراضي فلسطينية وعربية".