فريق طبي بمستشفى المحلة العام يستخرج سيخا حديديا اخترق ظهر عامل.. صور

تمكن فريق طبي بمستشفى المحلة العام، في محافظة الغربية، من استخراج سيخ حديدي من جسد عامل ، اختراق جسمه ممتدا من منطقة الظهر وصولاً إلى الخصية.

واستقبلت مستشفى المحلة العام، في وقت سابق صباح اليوم الثلاثاء ، المصاب ويُدعى « ر.ص. س » 17 عام عامل معمار ، مقيم بقرية «محلة حسن »، بدائرة مركز المحلة ، في محافظة الغربية، مصاباً بسيخ حديدي اخترق جسمه ممتداً من منطقة الظهر وصولاً إلى الخصية.

على الفور، تم إبلاغ الدكتور أسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية بالحادث، وتم تشكيل فريق طبي من جميع التخصصات وتجهيز المصاب حتى يتمكن الأطباء من إجراء عملية جراحية عاجلة له.

وبناءا علي توجيهات وكيل الوزارة قام الدكتور محمد الجوهري مدير مستشفي المحلة العام بتشكيل فريق طبي متكامل من كافة التخصصات، ضم د وائل رفعت ابو سبله مدير الطوارئ والاستقبال ، الدكتور هشام فتحي رئيس قسم المسالك ، الدكتور محمد محمد اليماني رئيس قسم الاوعيه الدمويه ، الدكتور مدحت حمايه استشاري الجراحة العامة ، الدكتور تامر زوين اخصائي جراحه المسالك البولية، الدكتوره مني عبد الجليل مدير مناوب اليوم لاتخاذ كافة الإجراءات الأزمة لإنقاذ حياة المصاب، وعلي الفور تم دخولة العمليات لاستخراج السيخ الحديدي من جسد المصاب .

وأوضح وكيل الوزارة نجاح الفريق الطبي في استخراج السيخ الحديدي من جسد العامل بعد نحو 5 ساعات، وتلقى الرعاية الصحية الكاملة، وحاليا حالته الصحية مستقرة، وحاليا متواجد بوحدة العناية المركزة، موجهًا الشكر إلى الطاقم الطبي بمستشفيات المحلة العام، على الجهد المبذول في توفير الرعاية الصحية للمواطنين.

IMG-20250107-WA0058

IMG-20250107-WA0055

IMG-20250107-WA0053

IMG-20250107-WA0057

IMG-20250107-WA0052