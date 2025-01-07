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الثلاثاء 07 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مصدر أمنى: جماعة الإخوان الإرهابية تزيف الحقائق وتنشر الأكاذيب لمحاولة إثارة البلبلة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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نفى مصدر أمنى صحة ما ورد بمقطع فيديو تم تداوله عبر المنصات الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الإجتماعى والمتضمن إدعاء أحد الأشخاص بقيام رجال الشرطة بقتل المواطنين بمحافظات الصعيد .
بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عنصر إجرامى - سبق إتهامه فى 37 قضية ما بين "سرقة، سُكر فى الطريق العام ، تحرش ،  ضرب ، تبديد") وتبين قيامه بنشر تلك الإدعاءات "على خلاف الحقيقة" لغل يد الأجهزة الأمنية عن إتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذوى الأنشطة الجنائية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله لإدعائه الكاذب.
وأكد المصدر أن تداول الجماعة الإرهابية لمثل تلك المقاطع يأتى فى إطار مخططاتها الآثمة لتزييف الحقائق ونشر الأكاذيب لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها.
 

الصعيد رجال الشرطة بمحافظات الصعيد