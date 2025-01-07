وزير الإسكان يتفقد مشروعات المدينة التراثية والمرافق الرئيسية لـ"الداون تاون" بالعلمين الجديدة

عقب انتهاء اجتماع متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات بمدينة العلمين الجديدة، تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروعات المدينة التراثية، والمرافق الرئيسية لمنطقة الداون تاون بالمدينة، يرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة، ومنفذو المشروعات.

وتابع المهندس شريف الشربيني، سير العمل بمشروعات المدينة التراثية، والتى تبلغ مساحتها 260 فدانا، ويبلغ إجمالى عدد المنشآت بها حوالى 70 منشأة، وتم تشغيل عدد منها، مشددا على ضرورة الانتهاء من باقى المنشآت بالمدينة التراثية وتشغيلها لخدمة سكان وزوار مدينة العلمين الجديدة، حيث تشتمل المدينة التراثية على مجموعة من المنشآت، ومنها (البحيرة الرئيسية – الساحة الرئيسية والساحات التجارية – أرض المعارض – المسجد – الكنيسة – المسرح الرومانى – قاعة المؤتمرات – المبانى التجارية والفندقية – الحى القديم – مجمع السينمات)، وتم إنهاء وتشغيل العديد من تلك المنشآت.

وأثناء تجوله بالمنطقة التراثية، وجه المهندس شريف الشربيني، بتنفيذ أعمال الزراعة وإزالة المخلفات، مشيراً إلى ضرورة تكثيف حجم العمل بالمسطحات الخضراء، وإسناد الأعمال الخاصة بها لسرعة البدء في التنفيذ.

وخلال الجولة تفقد المهندس شريف الشربيني، مشروع إنشاء كوبرى تقاطع طريق c19 مع القطار السريع، ومشروع المرافق الرئيسية لمساحة ٧٤٨ فدانا منطقة "أبراج الداون تاون" المنطقة الجنوبية المرحلة الأولى، َوالتي تشمل أعمال تنفيذ (طرق فرمة - شبكات المياه - شبكات الرى وصرف المطر - شبكات الصرف الصحى - كهرباء وإنارة - اتصالات وتحكم) .