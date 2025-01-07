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الثلاثاء 07 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مصدر أمنى: جماعة الإخوان الإرهابية تروج فيديوهات قديمة للنيل من حالة الاستقرار بالبلاد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله بمقطع فيديو بإحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام ضابط شرطة بالحصول على مبلغ مالى من أحد الأشخاص وذلك نظير عدم تحرير مخالفة مرورية حياله.

وأكد المصدر، أن مقطع الفيديو المشار إليه "قديم" سبق تداوله خلال عام 2015 ، وتم فحصه فى حينه وتبين أن مرتكب الواقعة أحد أفراد الشرطة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حياله وإنهاء خدمته آنذاك فى إطار ثوابت الوزارة.

وذلك يأتى فى إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية بإعادة نشر فيديوهات "قديمة" والإدعاء بكونها حديثة لمحاولة النيل من حالة الإستقرار التى تنعم بها البلاد، وهو ما يعيه الشعب المصرى .
 

الجماعة الإرهابية فيديو شرطة مقطع الفيديو قديم