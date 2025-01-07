محافظ الغربية يزور كنائس طنطا لتقديم التهنئة ويوزع هدايا الرئيس

أجرى اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، زيارة لعدد من الكنائس في طنطا، مقدمًا التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، في لفتة تعكس تجسيد قيم الوحدة الوطنية والتعايش بين جميع أطياف الشعب المصري.

وقد تميزت الزيارة بتوزيع هدايا الرئيس عبد الفتاح السيسي على الأطفال الحاضرين في الكنائس، في إطار تأكيد القيادة السياسية على أهمية مشاركة جميع أبناء الشعب المصري في الاحتفالات.

جاء ذلك بحضور اللواء أيمن عبد الحميد، مدير أمن الغربية،اللواء محمد الجندي، مدير إدارة الأمن الوطني، الدكتور محمود عيسى، نائب المحافظ، واللواء أحمد أنور، السكرتير العام للمحافظة، العميد أركان حرب وائل فتحي المستشار العسكري للمحافظة ،بالإضافة إلى العقيد أحمد عارف رئيس هيئة الأمن القومي بالغربية ، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وحضور عدد كبيرًا من قيادات المحافظة ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، في صورة تعكس التلاحم والتعايش السلمي بين أبناء مصر.

وتوجّه المحافظ بداية إلى مطرانية طنطا، حيث كان في استقباله نيافة الأنبا بولا، مطران طنطا وتوابعها، الذي رحب بالمحافظ واكد نيافة الأنبا بولا: "إن هذه الزيارة تعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز التعايش السلمي بين جميع المصريين، وهي رسالة قوية للعالم تؤكد أن مصر بلد التسامح والمحبة، حيث يشارك المسلمون الأقباط في مناسباتهم الدينية ويحتفلون معهم في أجواء من المودة.

وخلال الزيارة، قام المحافظ بتوزيع هدايا الرئيس عبد الفتاح السيسي على الأطفال الحاضرين في الكنيسة، مؤكدا حرص الدولة على للأطفال والمواطنين على حد سواء.

وقد أثار هذا الحدث سعادة كبيرة بين الحضور، حيث عبّر الأطفال وأسرهم عن تقديرهم لهذه اللفتة الإنسانية من الرئيس السيسي ومحافظ الغربية.

ثم انتقل اللواء أشرف الجندي إلى كاتدرائية القديس بطرس والقديسة حنا للاقباط الكاثوليك، حيث استقبله الأب صموئيل جرجس، راعي الكنيسة. في هذه الزيارة، معبرا عن سعادته بحضور المحافظ والوفد المرافق له.

وأكد أن هذه الزيارة هي تجسيد حقيقي للمحبة التي تجمع الشعب المصري بأسره. وقال الأب جرجس: "إن لمسة الرئيس الإنسانية تعكس روح القيادة الحكيمة التي تعمل على تعزيز الأخوة بين المصريين، مما يساهم في تعزيز الأمن الاجتماعي والاستقرار في مصر."

وتوجه اللواء أشرف الجندي إلى الكنيسة الإنجيلية في طنطا، حيث كان في استقباله القس منسى ناجي، راعي الكنيسة معبرا عن تقديره الكبير للزيارة، قائلاً: "نحن نشعر بالفخر والامتنان لهذه الزيارة التي تؤكد على التلاحم بين المسلمين والمسيحيين في مصر، ونشيد بالدور الكبير الذي تلعبه الدولة في تعزيز قيم السلام والمحبة بين جميع أبناء الشعب."

وأضاف: "إن هذه الزيارة تجسد حقيقة أن مصر هي نموذج للتعايش السلمي الذي يعكس الاحترام المتبادل بين الأديان."

وخلال الزيارة، أكد اللواء أشرف الجندي في كلمته أن عيد الميلاد ليس مجرد مناسبة دينية تخص الطائفة المسيحية، بل هو تجسيد عملي للروح الوطنية والتلاحم بين جميع المصريين، مشيرًا إلى أن "هذه المناسبة تعكس قيم الحب والمساواة بين جميع المصريين، وأن مصر نسيج واحد منسوج من الترابط والتفاهم المتبادل بين أبناء الشعب."

وأشاد المحافظ بالدور الكبير الذي تلعبه الكنائس في تعزيز مفاهيم التعايش السلمي والتسامح، مشيرًا إلى أن مصر تمثل نموذجًا فريدًا في العالم العربي والعالمي في مجال الوحدة الوطنية.

وشدد المحافظ على أن هذه الزيارة تأكيد على "حرص القيادة السياسية، ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، على المشاركة في المناسبات الدينية لجميع أبناء الوطن مما يعكس توجهات الدولة في تعزيز القيم الإنسانية والتعاون بين جميع مكونات الشعب المصري."

كما أكد أن "هذه الزيارات تأتي في إطار حرص الدولة على تعزيز روح المواطنة والتلاحم بين المصريين في كل المناسبات."

وفي الختام، دعا اللواء أشرف الجندي الله أن يعيد هذه المناسبة على مصر بكل الخير والبركة، متمنيًا المزيد من التقدم والازدهار للبلاد.

كما أكد أن المصريين، بتعاونهم ووحدتهم، قادرون على مواجهة التحديات واستكمال مسيرة التنمية، التي يقودها الرئيس السيسي على جميع الأصعدة.

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