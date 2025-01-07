شبورة مائية ومعتدل الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا الأربعاء

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدًا الاربعاء، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ودافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء ويصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومناطق الصحراء الغربية.

كما يشهد غدا الاربعاء ، شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدًا الأربعاء على القاهرة الكبرى والوجه البحري 21 للعظمى والصغرى 11 درجة، وعلى السواحل الشمالية 19 للعظمى والصغرى 10 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 24 للعظمى والصغرى 15 وعلى شمال الصعيد 22 للعظمي والصغرى 6 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 24 للعظمي والصغري 10 درجة.