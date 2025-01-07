ads
الثلاثاء 07 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

شبورة مائية ومعتدل الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا الأربعاء

حالة الطقس
حالة الطقس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس  غدًا الاربعاء، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد  ودافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء ويصل لحد الصقيع على المزروعات في  وسط سيناء وشمال الصعيد ومناطق الصحراء الغربية. 

كما يشهد  غدا الاربعاء ، شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. 

 درجات الحرارة المتوقعة 

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدًا الأربعاء على القاهرة الكبرى والوجه البحري 21 للعظمى والصغرى 11 درجة، وعلى السواحل الشمالية 19 للعظمى والصغرى 10 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 24 للعظمى والصغرى 15 وعلى شمال الصعيد 22 للعظمي والصغرى 6 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 24 للعظمي والصغري 10 درجة.

الارصاد حالة الطقس غدا الاربعاء