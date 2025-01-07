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الثلاثاء 07 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

نشاط فني لافت في بداية 2025.. أسرار شخصية عن حميد الشاعري

الفنان حميد الشاعري
الفنان حميد الشاعري
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يواصل الفنان حميد الشاعري سلسلة نشاطاته بالتزامن مع العام الجديد 2025، وأحيا «حميد» عدة حفلات فنية خلال احتفالات رأس السنة، كما ظهر في بودكاست وسجل حلقة مع الإعلامي معتز الدمرداش ستعرض خلال الأيام القليلة القادمة.

وظهر برفقة حميد الشاعري مؤخرًا سيدة جميلة في عدة صور وحفلات، خطفت الأنظار بجمالها ورقتها وذوقها ومظهرها، وهو ما دفع الكثيرين للتساؤل عن حقيقة علاقتهما، خاصة من جمهور «حميد» والمقربين منه، وذلك بعدما ظهرت معه خلال حفلته برأس السنة ولفتها للأنظار.

فيما كشفت مصادر عدة، إن حميد الشاعري منفصل عن زوجته الكندية صوفيا، منذ عامين، وهى التي ظهرت معه في أكثر من مناسبة قبل أن يحدث الطلاق رسميًا، ومن أبرز اللقطات العالقة في أذهان الجمهور هو الفيديو الذي صورته صوفيا بجانبه وهو يقود السيارة، وتم تداوله بشكل مكثف عبر مواقع التواصل الاجتماعي «السوشيال ميديا» وهى تؤدي أغنية «بتحبني».

يشار إلى أن حميد الشاعري قدم خلال رأس السنة حفلتين، وشاركه إحداهما هشام عباس، كما قدم آخر أغنياته أغنية جديدة عبر قناته عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب» تحمل اسم «جوانا حنين»، وذلك بالتزامن مع احتفالات الجمهور بعيد ميلاده.

والأغنية التي حملت عنوانًا مليئًا بالحنين إلى الماضي هي من كلمات هيثم نبيل وكريم سامي، وغناء، وألحان، وتوزيع حميد الشاعري نفسه.

وقد لاقت الأغنية إشادات واسعة من جمهور مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن إعجابهم بالكلمات والألحان، وطالبوا حميد الشاعري بمزيد من الإصدارات الجديدة.


 

حميد الشاعري احتفالات رأس السنة جوانا حنين عيد ميلاده