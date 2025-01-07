العثور على جثة ربة منزل داخل منزلها ببنها

عثر أهالي قرية ساحل دجوى التابعة لمدينة بنها بمحافظة القليوبية على جثة ربة منزل داخل منزلها، وجرى نقلها إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تلقت إخطارًا من شرطة النجدة يفيد العثور على جثة ربة منزل داخل منزلها بقرية ساحل دجوى التابعة لمدينة بنها.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بإشراف المقدم محمد ربيع رئيس مباحث مركز شرطة بنها والرائدان أحمد محسن عمارة ومصطفى الديب معاونا المباحث.

وتبين من التحريات الأولية أن الجثة لربة منزل تقترب من الـ 60 عامًا وتعيش داخل منزلها ويتردد عليها زوج نجلتها لأخذ حصته من الخبز بموجب البطاقة التموينية.

وجرى نقل الجثة إلى مستشفى بنها التعليمي لاتخاذ اللازم وانتداب الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.