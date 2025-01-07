بعد أكثر من عام.. ألابا يعود لقائمة ريال مدريد لخوض السوبر الإسباني

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، اليوم الثلاثاء، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض بطولة كأس السوبر الإسباني.

تقام بطولة كأس السوبر الإسباني 2025 في السعودية للمرة الخامسة على التوالي، بمشاركة 4 من أبرز الأندية الإسبانية، وهي: ريال مدريد، حامل لقب الدوري الإسباني، برشلونة، وصيف الدوري الإسباني في الموسم الماضي، أتلتيك بلباو، حامل لقب كأس ملك إسبانيا، وريال مايوركا، وصيف كأس ملك إسبانيا.

يواجه ريال مدريد نظيره ريال مايوركا يوم الخميس المقبل في نصف نهائي السوبر الإسباني، والفائز من هذه المباراة، يلتقي المتأهل من نصف النهائي الثاني بين برشلونة وأتلتيك بلباو.

شهدت قائمة ريال مدريد لمواجهة مايوركا في السوبر الإسباني تواجد المدافع النمساوي دافيد ألابا، بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة.

ويعد تواجد ألابا ضمن قائمة الريال لأول مرة منذ أكثر من عام، عقب تعافيه من إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي.

وتزين القوة الهجومية الضاربة قائمة الملكي، المتمثلة في الفرنسي كيليان مبابي، والثنائي البرازيلي فينيسيوس جونيور ورودريجو جوس، بالإضافة إلى النجم الإنجليزي جود بيلينجهام.

قائمة ريال مدريد لخوض كأس السوبر الإسباني

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندريه لونين – فران جونزاليس.

خط الدفاع: دافيد ألابا – لوكاس فاسكيز – فران جارسيا – أنطونيو روديجير – فيرلاند ميندي – راؤول أسينسيو – لورينزو – ديجو أجاندو.

خط الوسط: جود بيلينجهام – إدواردو كامافينجا – فيديريكو فالفيردي – لوكا مودريتش – أوريلين تشواميني – أردا جولر – داني سيبايوس.

وفي الهجوم: فينيسيوس جونيور – كيليان مبابي – رودريجو جوس – إندريك فيليبي – براهيم دياز – يانيز.