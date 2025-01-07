تشكيل هجومي لفريق سموحة أمام الأهلي

أعلن أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي سموحة التشكيل الذي يخوض به لمباراة الأهلي المرتقبة بعد قليل ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.



تشكيل سموحة أمام الأهلي

حراسة المرمى: محمد أشرف

خط الدفاع: بركات حجاج، إسلام جابر، محمد ربيعة، محمد مكرونة

خط الوسط: كناريا، محمود صابر، أبو بكر

خط الهجوم: عبد الكبير الوادي، دوكو دودو، حسام حسن.

ترتيب الأهلي و سموحة في الدوري الممتاز

يحتل النادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 12 نقطة، بينما يتواجد فريق سموحة في منطقة الهبوط حيث يحتل المركز السابع عشر "قبل الأخير" برصيد 5 نقاط فقط.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز أمام سموحة، لاستعادة نغمة الانتصارات بعد السقوط في فخ التعادل مع إنبي بالجولة الماضية من الدوري، كما يسعى أيضا لمصالحة جماهيره الغاضبة عقب الخسارة أمام شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون رد في دوري أبطال إفريقيا.

في المقابل يخطط فريق سموحة لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي، لتحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري الممتاز، في ظل النتائج الكارثية التي يمر بها الفريق ولم يحقق إلا فوزا وحيدا في الدوري وتلقى 4 هزائم.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة الأهلي و سموحة في الرابعة عصر اليوم الثلاثاء الموافق يوم 7 من شهر يناير الجاري في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي و سموحة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.