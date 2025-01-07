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الثلاثاء 07 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رؤساء المراكز والمدن بالشرقية يزورون الكنائس لتقديم الهدايا للأطفال والتهنئة بعيد الميلاد

رؤساء المراكز يهنئون
رؤساء المراكز يهنئون الاخوة الاقباط
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قام رؤساء المراكز والمدن والأحياء بزيارة الكنائس لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط وتوزيع الهدايا على الأطفال إبتهاجاً بعيد الميلاد المجيد ، مقدمين لهم تهنئة المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، متمنيين أن يعيد الله هذه المناسبة على الشعب المصرى بكل الخير والمحبة والسلام في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد محافظ الشرقية ، أن أعياد المصريين واحده نحتفل بها جميعاً في جو من البهجة والسرور فنشارك الأخوة الأقباط فرحتهم بأعيادهم، كما يشاركونا فرحتنا بأعيادنا، سائلين المولى عز وجل أن يُعيد تلك المناسبة على مصرنا الغالية بكل الخير والسلام فكلنا أبناء وطن واحد تجمعنا أواصر المحبة والإخاء للنهوض بمصرنا الغالية واستكمال مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.

الاخوة الاقباط التهنئة للإخوة الأقباط المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس حازم الاشموني تهنئة الاخوه الاقباط بعيد الميلاد