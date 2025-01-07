محافظ القليوبية يقدم التهاني للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد (صور)

أجرى المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، جولة لتقديم التهاني للاخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، رافقه خلال الجولة كل من اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، والدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد، والشيخ سعيد خضر رئيس المنطقة الأزهرية بالقليوبية والشيخ ياسر الغياتى وكيل وزارة الأوقاف، والدكتورة لمياء عطية وكيل وزارة الطب البيطري والدكتور وليد الفرماوي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية.

وبدأت الجولة بتقديم التهنئة للأنبا مكسيموس مطران بنها وقويسنا بمطرانية بنها تبعها تقديم التهنئة للقس رأفت لوقا راعى الكنيسة الإنجيلية بنها ثم توجه المحافظ لتقديم التهنئة للأنبا نوفير أسقف شبين القناطر بمطرانية شبين القناطر بأبو زعبل بالخانكة واختتم المحافظ الجولة بتقديم التهنئة للأنبا مرقص مطران شبرا الخيمة بمطرانية شبرا الخيمة.

وأكد محافظ القليوبية خلال كلمته التي ألقاها في الكنائس أنه مع بداية عام جديد أود أن أعرب لكم عن خالص اعتزازي بمواقفكم الوطنية التي أكدت أن شعب مصر بمسلميه ومسيحيه نسيج واحد، يجمعهم وطن واحد وآمال واحدة في بناء مصر الحديثة بمستقبل مشرق ومجيد يشرف به جميع أبناء الوطن ويكون شاهدا على مر العصور والأجيال، وأن المصريين جميعا شركاء في الوطن ونسيج واحد ويعملون معا للنهوض بالوطن وسيظلون يدا واحدة ورمزا للتسامح بين الأديان مشيرا أن مصر لا تقبل القسمة فالشعب المصري كله واحد، لافتا إلى أن جميع القيادات التنفيذية بالمحافظة جاءوا للمشاركة فى العيد للتأكيد أننا جميعا واحد ويشرفنا دائما التواجد مع إخوتنا.

تهنئة الأقباط

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