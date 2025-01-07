استقرار أسعار الذهب في مصر مترقبًا حركة السوق العالمي

يتحرك سعر الذهب في مصر اليوم بشكل عرضي دون تغيرات تذكر وهو الأداء الذي يسيطر على الذهب منذ بداية تداولات العام الجديد، وذلك في ظل عدم وضوح تحركات الذهب العالمي بالإضافة إلى استقرار سعر الصرف.



افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الثلاثاء عند المستوى 3740 جنيه للجرام ليتداول عند نفس المستوى وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون، وذلك بعد أن ارتفع يوم أمس بمقدار 5 جنيهات حيث أغلق عند المستوى 3740 جنيه للجرام وكان قد افتتح تداولات الأمس عند 3735 جنيه للجرام.

التداولات العرضية بدون وضوح الاتجاه تأتي بسبب غياب الزخم الكافي للصعود، وعدم قدرة السوق وضع توقعات للحركة القادمة، وذلك بسبب التحركات العرضية لسعر الذهب العالمي إلى جانب التحركات المعتدلة لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه.



هذا وقد صدرت بيانات الصادرات المصرية لتظهر تسجيل 40 مليار دولار خلال العام الماضي بارتفاع بنسبة 12.4% على المستوى السنوي ليعمل هذا على تعويض جزء من تراجع عائدات قناة السويس، ليشير وزير الاستثمار إلى أن الدولة تستهدف الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار وصولاً لعام 2030.



من جهة أخرى أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري ارتفاع في وتيرة انخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع البنكي بما في ذلك البنك المركزي المصري في شهر نوفمبر الماضي وهو ما يمثل ثاني تراجع شهري على التوالي.

و انخفض صافي الأصول الأجنبية بنسبة 35.2% على المستوى الشهري بعد انخفاض في الشهر السابق بنسبة 6%، يأتي هذا في ظل ارتفاع الطلب خلال الفترة الأخيرة على الدولار لسداد الالتزامات الخارجية وهو ما اتضح في ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه لمستوى قياسي، قبل أن يعاود التراجع في السوق المصرفي.



توقعات أسعار الذهب



ارتفع سعر الذهب العالمي خلال تداولات اليوم بشكل محدود ليستمر التذبذب هو المسيطر على تداولات المعدن النفيس، وذلك في ظل ترقب الأسواق للسياسات التي قد يفرضها الرئيس الجديد دونالد ترامب والتي قد تتسبب في حروب تجارية جديدة.

تستمر التحركات العرضية في السيطرة على الذهب المحلي مع عدم وضوح اتجاه وذلك بسبب الحركة المشابهة في أسعار الذهب العالمي إلى جانب استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك.

تظل تداولات سعر الذهب العالمي في التذبذب حول منطقة 2640 – 2650 دولار للأونصة وذلك بعد أن انخفض يوم أمس إلى المستوى 2614 دولار للأونصة، ليعود السعر اليوم ليتداول فوق المتوسط المتحرك 50 يوم، مع استمرار الحيادية في الزخم.

السعر المحلي:

يستمر سعر الذهب في مصر عيار 21 في التحرك حول منطقة 3740 - 3750 جنيه للجرام بعد أن فقد الزخم الكافي للارتفاع ليبقى السعر في منطقة تداول محايدة بدون اتجاه واضح.