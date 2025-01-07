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الثلاثاء 07 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. ألعاب إلكترونية وأجواء احتفالية بعيد الميلاد داخل كنيسة الأنبا بيشوي في بورسعيد

ألعاب إلكترونية وأجواء
ألعاب إلكترونية وأجواء احتفالية بعيد الميلاد في بورسعيد
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نظمت كنيسة الأنبا بيشوى بمحافظة بورسعيد، احتفالًا ضخمًا، اليوم الثلاثاء، للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، بحضور أعداد كبيرة من الإخوة الأقباط الذين توافدوا على الكنيسة منذ صباح اليوم في ظل أجواء من البهجة والفرحة على وجوههم خاصة الأطفال.

احتفالية عيد الميلاد في بورسعيد 

وجرى توفير ألعاب مختلفة ومتنوعة تناسب جميع الأعمار خاصة الألعاب الإلكترونية، وصيد الأسماك، وكرة السلة، وشلالات التزحلق، وغيرها من الألعاب.

وحرصت كنيسة الأنبا بيشوى على تنظيم مسابقات بين الأطفال بعضهم البعض، وتوزيع الهدايا والحلوى عليهم وذلك في أجواء تتسم بالفرحة والبهجة، كما شهدت الكنيسة أركان خاصة بالأنشطة المختلفة.

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