رئيس جامعة أسيوط: القيادة الحكيمة للسيسي تجعلنا نشعر بأمان

أشاد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ بالقيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ في الحفاظ على مصر في ظل تحديات إقليمية، ومحيط دولي ملتهب بالأحداث، والحروب، وذلك خلال زيارته للكنائس؛ لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط؛ بمناسبة عيد الميلاد المجيد، قائلاً: "إن القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي؛ تجعلنا نشعر بأمان، واطمئنان، رغم ما يحيط بالمنطقة من مخاطر، وهي الأساس في تحقيق طموحاتنا، وبناء الجمهورية الجديدة؛ على أسس قوية".

وتوجه رئيس جامعة أسيوط، اليوم الثلاثاء 7 من يناير، إلى مطرانية الأقباط الأرثوذكس بأبنوب؛ لتقديم التهنئة إلى قداسة الأنبا بيسنتي أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، ورئيس دير مارمينا المعلق بجبل أبنوب، وذلك وسط أجواء من الترحيب، والمودة، داعيًا الله- عز وجل- أن يحفظ مصر، وأن يديم على وطننا الغالي وحدته، وأمنه، واستقراره.



وأكد خلال زيارته، على اعتزازه بالروابط القوية، ومشاعر الإخوة، والسماحة التي يتميز بها الشعب المصري، مشيرًا أن مشاركة الأخوة المسيحيين احتفالاتهم؛ تعد تعبيرًا صادقاً عن وحدة الوطن، وأصالة، وتماسك المصريين، وتجسيدًا حقيقياً للوحدة، والإخاء في ظل القيادة الحكيمة المخلصة ؛لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ورجاله المخلصين من القوات المسلحة، والشرطة.

وأشار “المنشاوي”؛ إلى حرص جامعة أسيوط، على مشاركة الأخوة المسيحيين؛ أعيادهم، وتقديم التهاني، مؤكدًا على دور كل فرد في مجتمعنا في المشاركة؛ في بناء، ونهضة وطننا العزيز، والحفاظ على القيم الإنسانية النبيلة، والتصدي لأي محاولة تهدف إلى النيل من وحدتنا الوطنية.

ثم توجه رئيس جامعة أسيوط، إلى كنيسة "مطرانية الأقباط الكاثوليك" ؛ لتقديم التهنئة، وكان في استقباله؛ الأنبا دانيال لطفي مطران الكاثوليك بأسيوط.

و أعقبها زيارة إلى كنيسة الأخوة الأقباط الأرثوذكس؛ حيث كان في استقباله الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وتوابعها، وأعقبها زيارة لمشاركة الكنيسة الإنجيلية الثانية أفراحها، وتهنئة القس رفيق ثابت راعي الكنيسة، ثم زيارة الكنيسة الإنجيلية الأولى، وتقديم التهنئة للقس باسم عدلي راعي الكنيسة الإنجيلية الأولى، متمنيًا للحضور من رعايا الكنيسة، ولجموع الشعب المصري؛ الأمن ، والرخاء.

ومن جانبهم، أبدى السادة القساوسة، وقادة كنائس أسيوط، سعادتهم؛ بوفد جامعة أسيوط، وتقديرهم ؛لحرص الدكتور أحمد المنشاوي؛ على القدوم للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، والتي تؤكد الروح الطيبة من جانب إدارة الجامعة؛ نحو تعزيز التواصل بين كافة أطياف المجتمع المصري، مشيدًا بدور جامعة أسيوط المستنير؛ كمنارة علمية تسهم في نشر العلم، والمعرفة، وحماية عقول الشباب من الأفكار الهدامة من خلال؛ تنظيم المؤتمرات، والندوات التثقيفية، والتوعوية التي تحس على تعزيز قيم المواطنة، وتنمية الولاء، والانتماء للوطن، وتقوم بدور مهم في رفعة الوطن ، وتنميته، مشيدين بما حملته السنوات السابقة من علاقات وطيدة بين الجانبين، وتعاون وثيق.

شارك في الزيارة؛ وفد من جامعة أسيوط ضمّ؛ الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة مديحة درويش عميد كلية الطب البيطري والمشرف العام على الأنشطة الطلابية،والدكتور حسن حويل عميد كلية التربية،والدكتور دويب صابر عميد كلية الحقوق والمستشار القانوني لرئيس الجامعة، والدكتورة رحاب الداخلي المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة ،والدكتور وجدي نخلة عميد كلية التربية النوعية الأسبق، والأستاذ شوكت صابر أمين عام الجامعة، والأستاذ غريب خيري مدير عام العلاقات العامة والإعلام ومنسق الزيارة.

