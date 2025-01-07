ارتفاع أسعار الذهب عالميا ليسجل أعلى مستوى عند 2646 دولارا للأونصة

ارتفع سعر الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الثلاثاء ولكن تظل التداولات في نطاق محدد الأمر الذي يعكس عدم اليقين الذي يسيطر على تحركات المعدن النفيس في ظل انتظار الأسواق لمزيد من الأحداث الهامة التي تبدأ هذا الأسبوع مع تقرير الوظائف الأمريكي.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاعاً اليوم بنسبة 0.2% ليسجل أعلى مستوى عند 2646 دولار للأونصة وكان قد افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2635 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2640 دولار للأونصة.

ويأتي هذا بعد أن انخفض الذهب يوم أمس وسجل أدنى مستوى منذ 3 جلسات عند 2614 دولار للأونصة قبل أن يقلص من خسائره عند الاغلاق، وذلك بسبب انخفاض الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية يوم أمس بالقرب من أدنى مستوى في أسبوع مما ساعد أسعار الذهب على الارتفاع.

وتمكنت أسعار الذهب من الاستقرار وسط بعض التباطؤ في الدولار الأمريكي، ولكن ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية قد يظل عقبة رئيسية أمام مكاسب الذهب، فقد بلغ عائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى منذ مايو 2024 يوم أمس الاثنين، بينما تحرك الدولار بالقرب من أدنى مستوى في أسبوع.

جاء تراجع مستويات الدولار معلومات تشير الي قيام مساعدي ترامب بتعديل خططًا لتطبيق التعريفات الجمركية فقط على القطاعات التي يُنظر إليها على أنها حاسمة للأمن القومي أو الاقتصادي للولايات المتحدة.

ورغم أن دونالد ترامب نفى يوم الاثنين هذه التقارير وتعهد بفرض تعريفات جمركية باهظة على الواردات لتعزيز هيمنة الولايات المتحدة التجارية، وخاصة على الصين.

وأدى التقرير وتعليقات ترامب إلى زيادة حالة عدم اليقين بشأن ما قد تنطوي عليه سياسات ترامب للتجارة العالمية، وهو ما انعكس على أداء الذهب خلال تداولات اليوم في ظل استمرار عدم وجود اتجاه محدد في السوق.

وينتظر المستثمرون تقرير الوظائف الأمريكية المقرر صدوره يوم الجمعة القادم، والذي قد يساعد في إلقاء المزيد من الضوء على مسار سياسة البنك الاحتياطي الفيدرالي، ومن المقرر اليوم ان تصدر بيانات الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة، في حين من المتوقع صدور أرقام مؤشر ADP لوظائف القطاع الخاص الأمريكي إلى جانب محضر اجتماع البنك الفيدرالي في ديسمبر يوم الأربعاء.

هذا وقد قامت مؤسسة جولدمان ساكس العالمية بتغيير توقعاتها للذهب العالمي خلال عام 2025، حيث تتوقع المؤسسة الآن أن تصل أسعار الذهب إلى 3000 دولار للأونصة بحلول منتصف عام 2026 بعد أن كانت توقعاتها السابقة تشير إلى الوصول لهذا المستوى في 2025، يأتي هذا التغيير في توقعات المؤسسة بعد أن فشل الذهب في الوصول إلى هدف السعر بحلول نهاية عام 2024.



تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 31 ديسمبر، أظهر انخفاضا في عقود شراء الذهب الآجلة من قبل المتداولين الأفراد والصناديق والمؤسسات المالية بهدف المضاربة بمقدار - 6509 عقداً مقارنة مع التقرير الماضي، كما انخفضت عقود البيع بمقدار - 6159 عقد.

ويعكس التقرير تراجع في الطلب على الاستثمار في الذهب بشكل عام بسبب عدم الوضوح المتعلق بمستقبل السياسة النقدية وأسعار الفائدة الأمريكية، بالإضافة إلى ارتفاع مستويات الدولار التي تجذب الاستثمارات خلال الفترة الحالية.

