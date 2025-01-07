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الثلاثاء 07 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

قرارات عاجلة ضد المتهمين بالاعتداء على زميلهم بمدرسة بالدرب الأحمر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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فتحت نيابة الدرب الأحمر الجزئية، تحقيقات موسعة، مع المتهمين بالاعتداء على زميلهم، وضربه، ونشر مقاطع مصورة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وأمرت النيابة بعرض المجني عليه على الطب الشرعي وإعداد تقرير طبي عما لحق بيه من إصابات، وكذلك عرض المتهمين لبيان تعاطيهم المخدرات من عدمه، والتحري عنهم، وأمرت باحتجازهم على ذمة التحريات.

ووجهت لهم تهم الاعتداء بالضرب، والتشهير واستعراض القوة.

وجاء في تحقيقات النيابة أن المتهمين سبق وتشاجرو مع المجني عليه،  ولكي يتمكن من أخذ حقهم قامو باستدراج زميلهم، إلى مكان داخل المدرسة، واعتدوا عليه بالضرب وتسببوا في إصابته بكدمات متفرقة بجسده.

وأثناء ذلك قام أحدهم بتصوير الواقعة، ورفعها علي مواقع التواصل الاجتماعي للانتقام منه، بسبب  مشادة كلامية سابقة وقعت بينهم وبين، المجني غليه، وضرب أحدهم علي اثرها، حيث تبين تعرضه أحد المتهمين لكدمة من المشاجرة الاولى.

وبدأت الواقعة، بتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور لمجموعة من الطلاب، يعتدون بالضرب علي زميل لهم، وبالفحص وإجراء التحريات، وأمكن تحديد هوية المتهمين الأربعة وهم جميعهم كلا بأحد مدار منطقة الدرب الاحمر، وأمكن ضبطهم.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

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