غدا.. الثقافة السينمائية يعرض فيلمي «هاجس» و«زبرجد»

ينظم مركز الثقافة السينمائية، التابع للمركز القومي للسينما، أمسية سينمائية يعرض خلالها فيلمي «هاجس» و«زبرجد»، في السادسة مساء غد الأربعاء، بمقر المركز في شارع شريف بوسط البلد.

«هاجس» فيلم روائي قصير، سيناريو محمد حسان، وإخراج عاطف شكري، ومن إنتاج المركز القومي للسينما.

والفيلم ينتمي إلى نوعية أفلام الدراما النفسية، تدور أحداثه حول فكرة الصداقة وارتباط ذلك بتفضيل الذات.

أما فيلم «زبرجد» إخراج هدى فرح، ومن إنتاج المركز القومي لللسينما، وينتمي العمل إلى نوعية أفلام التحريك.

ويأتي ذلك في إطار حرص المركز القومي للسينما على إقامة فعاليات وعروض والمشاركة بجميع المناسبات للفئات العمرية المختلفة وذلك لدعم ونشر الثقافة السينمائية.

يشار إلى أن الفعاليات الفنية التي ينظمها المركز تقام تحت اشراف الكاتبة أمل عبدالمجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية.