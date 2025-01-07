ads
الثلاثاء 07 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الأنبا أرساني يحتفل بعيد الميلاد المجيد بأمستردام

جانب من الحضور
جانب من الحضور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 احتفلت إيبارشية هولندا، بعيد الميلاد المجيد حيث صلى  الأنبا أرساني قداس العيد بمقر المطرانية في كاتدرائية السيدة العذراء بامستردام وسط حضور شعبي كبير وأجواء من الفرحة والبهجة التي تناسب عيد الميلاد المجيد

وشارك بحضور القداس للتهنئة بالعيد السفير المصري في لاهاي عماد حنا وزوجته، وقد صحب  وفدا من  أعضاء السفارة المصرية بلاهاي  ماريهام يوسف نائب السفير محمد سمير والمستشار كريم حسني القنصل العام ولفيف من الشخصيات العامة من أعضاء وعضوات المنظمات المصرية في هولندا، وقد قرأ  السفير رسالة التهنئة التي وجهها فخامة رئيس الجمهورية لتهنئة الاقباط بالعيد.

e4965b66-7ed0-45e5-a6ca-131cc03feaf7
e4965b66-7ed0-45e5-a6ca-131cc03feaf7
6ea6b873-b83b-4642-afda-c78c6d4151e8
6ea6b873-b83b-4642-afda-c78c6d4151e8
15588bbf-bc63-48d6-a138-a446ee17a77c
15588bbf-bc63-48d6-a138-a446ee17a77c
1c15fe9f-f145-456c-8be9-c0f777417191
1c15fe9f-f145-456c-8be9-c0f777417191
a1b07b13-5b2d-4f5d-8c02-5f8c418519f3
a1b07b13-5b2d-4f5d-8c02-5f8c418519f3
69460099-0f27-4132-9930-4123f4f18d02
69460099-0f27-4132-9930-4123f4f18d02
9bf8d7b9-0c76-475b-9df2-3bf9ba0292fa
9bf8d7b9-0c76-475b-9df2-3bf9ba0292fa
fab1ad93-cfcf-46ef-b338-383e837741fa
fab1ad93-cfcf-46ef-b338-383e837741fa
ايبارشية هولندا عيد الميلاد المجيد الانبا ارساني كاتدرائية السيدة العذراء بأمستردام السفير المصري في لاهاي عماد حنا