الأنبا أرساني يحتفل بعيد الميلاد المجيد بأمستردام

احتفلت إيبارشية هولندا، بعيد الميلاد المجيد حيث صلى الأنبا أرساني قداس العيد بمقر المطرانية في كاتدرائية السيدة العذراء بامستردام وسط حضور شعبي كبير وأجواء من الفرحة والبهجة التي تناسب عيد الميلاد المجيد
وشارك بحضور القداس للتهنئة بالعيد السفير المصري في لاهاي عماد حنا وزوجته، وقد صحب وفدا من أعضاء السفارة المصرية بلاهاي ماريهام يوسف نائب السفير محمد سمير والمستشار كريم حسني القنصل العام ولفيف من الشخصيات العامة من أعضاء وعضوات المنظمات المصرية في هولندا، وقد قرأ السفير رسالة التهنئة التي وجهها فخامة رئيس الجمهورية لتهنئة الاقباط بالعيد.