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الثلاثاء 07 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

أمن القاهرة يكشف ملابسات فيديو التعدي على ممرض بمستشفى التبين

المتهمين
المتهمين
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كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى متضمناً اعتداء مجموعة من الأشخاص على ممرض بإحدى المستشفيات بالقاهرة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 3 الجارى، تبلغ لقسم شرطة التبين من (ممرض بإحدى المستشفيات) بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى عليه بالضرب والسب دون إحداث إصابات بمشاركة عدد من أقاربه حال ترددهم على المستشفى "جهة عمله" لتوقيع الكشف الطبى على نجلته.

وبالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (5 أشخاص – مقيمين بدائرة القسم)، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة الأمنية بالقاهرة المستشفيات بالقاهرة تداول مقطع فيديو ضبط مرتكبى الواقعة