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الثلاثاء 07 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

جروس يخصص فقرة ركلات جزاء في مران الزمالك

مران الزمالك
مران الزمالك
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خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، فقرة خاصة لتدريب اللاعبين على ركلات الترجيح خلال مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة أبوقير للأسمدة في بطولة كأس مصر.

وأدى اللاعبون فقرة خاصة بركلات الترجيح في إطار الاستعداد لمباراة أبو قير للأسمدة المقبلة في كأس مصر، تحسبًا لانتهاء المباراة بالتعادل.

وكان الفريق خاض فقرة فنية قوية خلال مران اليوم في إطار الاستعداد للمباراة المرتقبة أمام أبو قير للأسمدة، حرص خلالها المدير الفني على توجيه اللاعبين ومنحهم التعليمات باستمرار.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة أبو قير للأسمدة، المقرر لها يوم الخميس المقبل على استاد القاهرة الدولي في إطار مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

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