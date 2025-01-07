محافظ الشرقية يزور مطرانية فاقوس لتهنئة الإخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد

زار المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، مطرانية فاقوس لتقديم التهنئة لنيافة الأنبا مقار أسقف فاقوس والعاشر من رمضان والإخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد داعيا المولي عز وجل ان يحفظ مصر وشعبها وجيشها من كل مكروه وسوء.

جاء ذلك في حضور اللواء عمرو رؤوف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية والدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة ونائب المستشار العسكري للمحافظة ووكلاء وزارات الصحة والتربية والتعليم والتموين ورئيس مركز ومدينة فاقوس وعددٍ من القيادات الامنية والشرطية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامي والأزهر الشريف وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

استهل المحافظ الزيارة بتقديم التهنئة بمناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد، داعياً المولي عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المجيدة على مصر وشعبها بدوام الخير والرخاء تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، معرباً عن سعادته بروح المحبة والألفة والترابط بين المصريين والتى تتجسد فى أبهى صورها خلال المناسبات الدينية والوطنية .

أكد محافظ الشرقية، أن الشعب المصري دوما يقدم أروع الأمثلة في التماسك والروح الوطنية الخالصة التي تسود أفراده، لافتاً إلي أن مصر ستظل دائمًا رمزًا للأمن والأمان ومناره للإخاء والمحبة ونموذجاً للتسامح والتعايش بين أبنائها، متمنياً لوطننا الحبيب بأن ينعم بالأمن والأمان والإستقرار تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي لتستمر مسيرة التنمية والبناء .

ومن جانبه أعرب الأنبا مقار أسقف فاقوس والعاشر من رمضان عن إمتنانه لزيارة محافظ الشرقية لتقديم التهنئة للإخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد ، والذى يعكس الصورة العظيمة والأيقونة الفريدة التي يجسدها أبناء مصر كنسيج واحد، ويدلل علي أن مصر هى بلد الأمن والسلام التى تدعو إليه كل الأديان السماوية.