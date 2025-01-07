أسعد الشيباني: حريصون على التعاون لتعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة

قال وزير الخارجية بالحكومة الانتقالية السورية أسعد الشيباني، إن زيارته للأردن ستكون بداية جديدة للعلاقات السورية الأردنية، مثمنًا الجهود الأردنية لاستضافة اللاجئين السوريين خلال الفترة الماضية.

وأضاف "الشيباني" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، والذي عرض على فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الثلاثاء: "نعمل على تعزيز العلاقات مع الأردن سياسيا وأمنيا واقتصاديا، ولدينا فرصة حقيقية لتحقيق تعاون مستدام مع الجانب الأردني.

وتابع، أن الإدارة الجديدة في دمشق حريصة على التعاون لتعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة، موضحًا: "ناقشنا مع الجانب الأردني ملفات إعادة الإعمار وتحقيق الأمن المائي، وندعو الشركات الأردنية للتوجه إلى سوريا لاستكشاف سبل التعاون".

وأردف، وزير الخارجية بالحكومة الانتقالية السورية: "نطالب بالضغط من أجل رفع العقوبات عن سوريا".