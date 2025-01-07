موشيه يعلون: مصير صفقة التبادل يعتمد على توافق نتنياهو وسموتريتش وبن جفير

قال وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، موشيه يعلون، في تصريحات جديدة له، إن المفاوضات الحقيقية بشأن صفقة تبادل الأسرى لا تدور بين إسرائيل وحركة حماس، بل تتم بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، وذلك بهدف ضمان عدم تفكك الائتلاف الحكومي في ظل الضغوطات السياسية الحالية.

وأضاف "يعلون" أنه لا يتراجع عن تصريحاته السابقة حول الوضع في شمال قطاع غزة، حيث وصف ما يجري بأنه "تطهير عرقي وجرائم حرب"، مشدداً على أن ما يحدث هناك يتجاوز العمليات العسكرية التقليدية ويشمل استهداف المدنيين والبنية التحتية بشكل غير مبرر.

وتابع يعلون قائلاً: "تعليمات المستوى السياسي تهدف بشكل أساسي إلى استبدال مستوطنين من المناطق الفلسطينية بسكان غزة".

تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأوضاع الأمنية في غزة تصعيداً كبيراً، فيما تزداد الدعوات المحلية والدولية إلى ضرورة ضبط الوضع على الأرض وتجنب التصعيد الذي قد يؤدي إلى نتائج كارثية.