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الثلاثاء 07 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

جيش الاحتلال ينشر حصيلة جديدة حول الخسائر في صفوف قادته العسكريين

أرشيفية
أرشيفية
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نشرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، معطيات جديدة تشير إلى الخسائر الكبيرة التي تكبدها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الحرب.

ووفقاً للمعطيات، تم قتل 63 قائد سرية و20 نائب قائد سرية في المعارك البرية التي دارت في كل من قطاع غزة وجنوب لبنان.

تأتي هذه الخسائر ضمن سياق تصاعد الاشتباكات البرية والمواجهات العنيفة مع فصائل المقاومة الفلسطينية في المنطقة.
وقبل قليل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء،  مقتل 827 من ضباطه وجنوده منذ بدء الحرب على غزة في السابع من أكتوبر 2023، وذلك في حصيلة جديدة تعكس ما سمح الإعلان عنه حتى الآن.

وزعم المتحدث باسم الجيش في بيان رسمي، إن هذه الحصيلة تشمل قتلى العمليات العسكرية والاشتباكات على مختلف الجبهات.

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