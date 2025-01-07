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الثلاثاء 07 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

جروس يمنح لاعبي الزمالك الأساسيين في مباراة المصري راحة من مران اليوم

جروس
جروس
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منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس اللاعبين الأساسيين الذين شاركوا في مباراة المصري الأخيرة، راحة من مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب النادي بمقر القلعة البيضاء، استعداداً لمباراة أبوقير للأسمدة المقبلة في كأس مصر.
وفضل الجهاز الفني منح اللاعبين راحة خوفاً من تعرضهم للإجهاد  في ظل تلاحم المباريات، على أن ينتظمون في تدريبات الفريق غداً بصورة طبيعية.


ويستعد فريق الزمالك لمواجهة أبو قير للأسمدة، المقرر لها يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر.

جروس الزمالك لاعبو الزمالك مران الزمالك