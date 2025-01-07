بالفيديو.. الكنيسة الأرثوذكسية: فرحتنا تزداد بمشاركة الرئيس السيسي في احتفالات عيد الميلاد

علق القمص موسى إبراهيم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، على تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي للأخوة الأقباط بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد، قائلًا: "إن لحظة وصول الرئيس إلى الكاتدرائية كل عام لها وقع خاص وفرحة وحفاوة في الاستقبال".

وأضاف "موسى" في حواره لبرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء، أن الرئيس السيسي أرسل رسائل ود واحترام للمسيحيين، موضحًا أن الرئيس السيسي وقداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بينهما محبة كبيرة ومشتركة في كل المناسبات المختلفة، فهما شخصيتين وطنيتين بالدرجة الأولى، ومصر هي الموضوع والعنوان والقضية بالنسبة لهما.

وتابع، أن البابا تواضروس الثاني تحدث عن بعض النماذج التي شاركت في حدث ميلاد المسيح وقدم من خلال هذه الشخصيات درسا حمل عنوان القلوب الباردة والدافئة، موضحًا أن البابا تواضروس يهدف من الرسالة أن يراجع كل إنسان نفسه وقلبه ومعرفة إذا كان من القلوب الدافئة التي تبعث الدفء في من حوله، أم قلب بارد عازل منفصل.

وأردف، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن فرحة العيد تزداد بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وتقديمه التهنئة.