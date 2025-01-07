حبس وغرامة.. ماذا ينتظر حمو بيكا في أولى جلسات محاكمته فبراير المقبل؟

حددت محكمة جنح قصر النيل، المنعقدة بعابدين، جلسة 22 فبراير المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة مؤدي المهرجانات "حمو بيكا"، في اتهامه بحيازة أسلحة بيضاء، بمنطقة الزمالك.



العقوبات القانونية

ومن المنتظر أن يعاقب بيكا بعقوبات تتراوح ما بين الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، وفقا لقانون العقوبات من المادة 25 مكررًا من قانون الأسلحة والذخائر أن كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، إذا كان حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن التجمعات، أو وسائل النقل، أو أماكن العبادة.

وكانت النيابة قد أمرت بإخلاء سبيله قبل وقت سابق، في اتهامه بحيازة سلاح أبيض علي ذمة التحقيقات.



تحقيقات النيابة

وتبين من التحقيقات والتحريات الأولية، أن بيكا، تم ضبطه من قٍبل رجال تنفيذ الأحكام، لقضاء عقوبات صادرة ضده، بتهمة تبديد شيكات وإيصالات أمانة، وأثناء تفتيشه عـثر بحوزته علي أسلحة بيضاء غير مصرح بها عبارة عن " 2 مطواة قرن غزال" ، كما تبين أن لوحات السيارة مخالفة.

تفاصيل الضبط

بدأت الواقعة عندما وردت معلومات لرجال المباحث، تفيد بوجود بيكا بمنطقة الزمالك، فتوجهت مأمورية لضبطه، لتنفيذ الأحكام الصادرة ضده.

وتعود الواقعة عندما تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط حمو بيكا لهروبه من تنفيذ عدد من الأحكام القضائية وتم ضبطه وبحوزته سلاح أبيض بمنطقة الزمالك، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.