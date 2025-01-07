رئيس جامعة بنى سويف يزور الكنائس والأديرة بالمحافظة للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

قام الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الثلاثاء، بزيارة عدد من الكنائس والأديرة بمحافظة بني سويف ، لتقديم التهاني للاخوة الأقباط شركاء الوطن بمناسبة عيد الميلاد المجيد ، يرافقة الدكتور طارق على نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتورة حنان سليمان عضو مجلس الشيوخ ، والأستاذ محمد سليم أمين عام الجامعة وعمداء الكليات والعاملين والطلاب .

وبدأ رئيس الجامعة جولته، بزيارة الكنيسة المطرانية بمدينة بني سويف، حيث قدم رئيس الجامعة التهنئة لنيافة الأنبا غبريال، أسقف بنى سويف وذلك وسط جمع غفير من الآباء والكهنة الذين عبروا عن تقديرهم لهذه الزيارة، التي تدل على عمق مشاعر المحبة والاخوة بين عنصري الأمة من المسلمين والأقباط من أبناء المحافظة.

ثم توجه رئيس الجامعة إلى مطرانية "ببا "وكان في استقباله الأنبا اسطفانوس أسقف ببا والفشن وسمسطا وعدد من كهنة المطرانية، حيث تبادل مع جموع الحاضرين الترحيب والمشاعر الطيبة، معبرًا عن سعادته لمشاركتهم الفرحة بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الشعب المصري العظيم.

وجدير بالذكر أن نيافة الأنبا اسطفانوس توجه بالشكر لرئيس الجامعة خلال القداس على تهنئته الرقيقة بعيد الميلاد المجيد.

وعقب ذلك توجه رئيس الجامعة إلى دير الأنبا أنطونيوس بمركز ناصر، حيث كان في استقباله نيافة القمص فام الأنطوني ولفيف من قيادات الدير وجمع من الأخوة الأقباط والمسلمين ، وكذلك زيارة دير الأنبا بولا مركز ناصر ، وقدم التهنئة لنيافة القمص/ باسليوس وجميع الآباء والأخوة الأقباط داخل الدير.

و أكد رئيس الجامعة خلال الزيارة على وحدة الصف بين أبناء الوطن الواحد، وقوة الشعب المصري تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتي تظهر بشكل وأضح في عمق العلاقات بين أبناء الشعب المصري من المسلمين والأقباط على مختلف العصور، داعيا الله أن يعيد الأعياد على مصر الحبيبة بالخير والسلام والأمن والاستقرار.

من جانبهم، وجه الآباء والكهنة الشكر لرئيس الجامعة، لحرصه على الزيارة وتقديم التهنئة بالعيد والذى يدل على قوة العلاقات والترابط بين أبناء الشعب المصري بكل طوائفه، ويعبر عن روح المحبة والوحدة بين نسيج الوطن الواحد.