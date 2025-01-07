غداً.. "عائلة شكسبير" و"الهوامش" في عروض نوادي قصور الثقافة بروض الفرج

يشهد قصر ثقافة روض الفرج، غداً الأربعاء، عرضيين مسرحيين، ضمن عروض نوادي المسرح الإقليمي لفرع ثقافة الجيزة، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، في إطار برامج وزارة الثقافة، وتقدم العروض بالمجان للجمهور.

يقام العرض الأول في الخامسة مساء، بعنوان "عائلة شكسبير"، ويطرح فرضية الهروب من ضغوط وتحديات الحياة إلى أحلام اليقظة، من خلال الأحداث التي يتعرض فيها بطل العرض إلى صدمة قوية، يفقد على إثرها إيمانه الدنيوي بأي شيء، إلا الفن الذي يهرب إليه دائما منفسًا عن مشاعره وأفكاره، العرض رؤية وإخراج سامي سلامة، وتأليف أحمد الأباصيري.

وفي السابعة مساء، يقدم العرض المسرحي "الهوامش" تأليف شريف صلاح الدين، وإخراج أحمد ناصر الغريب، ويدور في دائرة صراع بين أحلام العقل الباطن والمجهول.

العروض تقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وإنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، وبالتعاون مع إقليم القاهرة الكبرى الثقافي، برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة الجيزة، برئاسة كرم ربيع، وتتضمن 16 عرضا مسرحيًا، تقام على مسرح قصر ثقافة روض الفرج، وتستمر حتى 12 يناير الحالي.

ويشهد العروض لجنة التحكيم المكونة من المخرج محمد مرسي، والمخرج محمد الطايع، ومهندس الديكور أحمد نور الدين، و تعقبها ندوات نقدية، بمشاركة النقاد أحمد خميس، رنا عبد القوي، د. هبة سامي.

وتقدم هيئة قصور الثقافة 155 عرضاً مسرحيًا مجانياً تم اختيارها من قِبل 325 مشروعا، في تجربة هي الأكثر رواجا في تاريخ المسرح المصري، تتيح خلالها هيئة قصور الثقافة الفرصة للشباب لإبراز مواهبهم في المجال المسرحي بإمكانيات بسيطة، مع مراعاة اختيار عروض مسرحية من مختلف المحافظات، بهدف تقديم خدمة ثقافية متميزة للجمهور، ومنتج مسرحي يصل إلى المحافظات كافة، تحقيقا لمبدأ العدالة الثقافية.