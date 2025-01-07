كواليس احتجاز مقاول لمحامي بسبب خسارة قضية في شقة ببولاق الدكرور

الثلاثاء 07/يناير/2025 - 02:30 م

تجري جهات التحقيق بالجيزة، التحقيقات حول خطف واحتجاز مقاول لمحامي، داخل شقة سكنية بمنطقة بولاق الدكرور، وامرت بحبس المتهم ٤ ايام على ذمه التحقيقات، والتحفظ على طبنجة مرخصة استخدمها المقاول في تهديد المحامي، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

خسره القضية فهدده بسلاح ناري لرد الاتعاب



وكشفت التحقيقات أن المتهم "المقاول" كان موكلا لدى المجني عليه "المحامي" في قضية نزاع على قطعة أرض، واعطى له أتعاب في القضية قرابة ربع مليون جنيه، وحينما خسر المحامي القضية قام المقاول باحتجازه في شقة سكنية مهددا إياه بسلاح ناري" طبنجة"، لإعادة مبلغ الأتعاب، وقام بالتواصل مع زوجة المجني عليه.

واشار المتهم في أقواله أمام جهات التحقيق، أنه خدع من المحامي بعدما أكد له أن القضية مضمونة وأنه ستحكم لصالحه، وتقاضى المبلغ المذكور في نظير ذلك.

وتبين من اقوال المجني عليه، أنه فوجئ بموكله يقوم باستراجه الي إحدى الشقق و احتجازه، مهدداً إياه بسلاح ناري بدفع مبلغ الأتعاب في قضية نزاع على قطعة أرض قد خسرها.

مقاول يحتجز محامي بشقه سكنية

وفي التفاصيل، تلقى المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً من ربة منزل تفيد بتلقيها إتصالاً من زوجها يعمل محامي 68 سنة، مفاداه قيام مقاول موكل لدي زوجها بإختطافه واحتجازه داخل شقة سكنية بدائرة القسم، مطالباً المحتجز برد مبلغ مالي قدره 300 ألف جنيه نظير قضية للمتهم خسرها المحامي، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة تمت مداهمة الشقة وتم تحرير المحتجز والقبض علي المتهم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.