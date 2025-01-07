قطار "قهوة المحطة" ينطلق اليوم بصحبة إسلام خيري

بدأ المخرج إسلام خيري وأبطال مسلسل "قهوة المحطة" وهو العمل الذي قام بتأليفه الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال، اليوم أول أيام تصوير العمل استعدادًا لعرضه في شهر رمضان المقبل، وذلك بعد أن انتهى برفقة شركة سينرجي للانتاج من كل التحضيرات والترشيحات لأبطاله التي بدأت منذ شهور وسط كتمان وسرية تامة حول العمل الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي مغلف بالتشويق للكشف عن جريمة يتعرض لها أحد أبطال العمل، ومن المقرر عرض المسلسل في 15 حلقة.

و"قهوة المحطة" بطولة جماعية يقوم بها النجوم أحمد خالد صالح وأحمد غزي وهالة صدقي ورياض الخولي وبيومي فؤاد وانتصار وحسن أبو الروس وفاتن سعيد وأحمد ماجد.

يذكر أن المخرج إسلام خيري عكف في الأيام الماضية على إجراء عدد من بروڤات الطاولة برفقة كل نجومه في شركة الانتاج قبل انطلاق التصوير اليوم حرصًا منه على اندماج كل أبطاله مع الشخصيات التي سنشاهدها في الشهر الفضيل.