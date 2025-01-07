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الثلاثاء 07 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يهنئ الأقباط والسائحين بعيد الميلاد

محافظ أسوان يهنئ
محافظ أسوان يهنئ الأقباط والسائحين بعيد الميلاد
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في أجواء احتفالية بمناسبة عيد الميلاد المجيد حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على تقديم التهنئة للمواطنين والزائرين من المصريين والأفواج السياحية من الجنسيات المختلفة ، والذين ألتقى بهم المحافظ أثناء قيامهم بالاحتفال بالعيد وسط البانوراما الجمالية والحضارية على ممشى أهل أسوان بكورنيش النيل القديم،  وأيضاً بالحدائق والمتنزهات.

محافظ أسوان يهنئ الأقباط والسائحين بعيد الميلاد بممشى أهل أسوان والحدائق

رفع درجة الإستعداد بالمحليات

وأكد الدكتور إسماعيل كمال، على أنه تم رفع درجة الإستعداد بالمحليات من خلال تكثيف أعمال النظافة العامة والتطوير والتجميل لتهيئة المناخ المناسب أمام المواطنين والزائرين للاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

ولفت إلى أنه بالتوازي مع ذلك تواجدت التمركزات الأمنية و الأطقم الطبية بالعيادات المتنقلة وفرق الإنتشار السريع للإسعاف بمحيط الكنائس وبمختلف المتنزهات للتعامل مع أي حالات طارئة.

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