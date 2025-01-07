باريس: وضع المحتجزين الفرنسيين في إيران يزداد سوءًا والعلاقات المستقبلية مرهونة بإطلاق سراحهم

قال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، اليوم الثلاثاء، إن وضع ثلاثة مواطنين فرنسيين محتجزين في إيران يزداد سوءًا، حيث يعاني بعضهم من ظروف اعتقال تشبه التعذيب.

وأكد أن العلاقات المستقبلية بين فرنسا وإيران ورفع العقوبات سيكونان مرتهنين بمصير هؤلاء المحتجزين.

وفي كلمة له خلال مؤتمر السفراء الفرنسيين، أضاف جان نويل بارو: "إن احتجاز مواطنينا كرهائن في إيران أمر غير مقبول على الإطلاق؛ فقد تم اعتقالهم ظلماً لعدة سنوات في ظروف مهينة، والتي يمكن تصنيفها كتعذيب وفقًا للقانون الدولي".

وتابع قائلاً: "أوجه رسالتي إلى السلطات الإيرانية: يجب إطلاق سراح رهائننا. إن مستقبل علاقاتنا الثنائية ورفع العقوبات يعتمد على ذلك".